La Sèvre niortaise colorée en rouge à Saint-Maxire pour une opération de traçage de l'eau

La Sèvre niortaise a pris une drôle de couleur à Saint-Maxire, dans les Deux-Sèvres, depuis ce jeudi, une couleur rouge. Pas de panique, il s'agit d'un colorant injecté pour une opération de traçage hydrologique menée par le syndicat des eaux du centre-ouest.

Opération qui donne lieu a d'impressionnants clichés.

Objectif : mieux protéger la ressource

Un autre colorant, vert fluo a lui été injecté à Villiers-en-Plaine, dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales "afin de mettre en évidence s'il existe bien une liaison entre les deux", explique Nicolas Moreau, du syndicat des eaux du centre-ouest. L'objectif est ensuite "de mieux protéger la ressource. Par exemple, s'il y a une pollution accidentelle à Villiers-en-Plaine, on en saura plus sur la façon dont elle se transfère à Saint-Maxire. On pourra alors réfléchir à un dispositif pour se protéger".

Des capteurs sont installés le long du parcours de 5-6 kilomètres. Le syndicat précise que le colorant est inoffensif pour la faune et la flore. Il va se diluer au fil des jours mais les spécialistes vont pouvoir suivre les données pendant un mois.

Les habitants sont invités à partager leurs éventuelles observations en précisant l'heure, le lieu et si possible avec une photo. Contact : nicolas.moreau@syndicat-seco.com