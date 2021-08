La SNSM de Capbreton en colère : quatre heures perdues après une fausse alerte en mer

Coup de gueule de la SNSM de Capbreton-Hossegor. Lundi à 23h15, un témoin appelle les sauveteurs après deux tirs de feux rouges, couleur des fusées de détresse en mer, au large de Vieille-Saint-Girons (Landes). Après quatre heures de recherche et 50 milles de navigation, les sauveteurs découvrent des éléments indiquant une fausse alerte. Les feus ont été tirés depuis la plage et non sur la mer. L'équipe de secours a passé la nuit en mer pour une intervention inutile.

"Le problème c'est qu'une équipe est intervenue très longuement" explique Patrick Muzellek, président de la SNSM Capbreton-Hossegor. "Si une intervention avait eu lieu au même moment et qu'elle était réelle, on aurait été indisponible. Cela pose de grandes questions de responsabilité."

Les interventions de ce genre sont courantes à l'arrivée de l'été, selon le sauveteur. "De temps en temps, des gens s'amusent sans vouloir déclencher les secours, mais par méconnaissance. Ils allument de vraies fusées ou des feux d'artifice depuis la plage qui peuvent engager les secours maritimes ou héliportés... pour rien du tout.

La SNSM rappelle que la "divulgation d'une fausse information faisant croire à un sinistre et provoquant l'intervention inutile des secours" peut-être punie de 2 ans de prison, et 30.000 euros d'amende.