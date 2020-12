La société Astronomique de Touraine diffuse en direct sur YouTube le rapprochement de Jupiter et Saturne

A partir de 17h ce dimanche, les planètes Jupiter et Saturne seront dans le même alignement. Une proximité jamais vue depuis plus de 400 ans. La société Astronomique de Touraine va retransmettre l'événement en direct sur la chaîne YouTube. Elle a installé des télescopes dans un appartement de Tours.

Vous ne savez pas quoi faire ce dimanche vers 17h00 ? Et si vous alliez suivre en direct sur YouTube un événement rarissime, l'alignement des planètes Jupiter et Saturne, une proximité jamais vue depuis plus de 400 ans. En raison de la crise sanitaire, la Société Astronomique de Touraine ne pouvait organiser l'événement sur le terrain, alors le club Tourangeau a décidé de filmer et de retransmettre en direct ce rendez-vous sur la chaîne Youtube. Le président de la SAT Jean Louis Dumont nous explique le dispositif mis en place : " Nous avons installé une sorte de mini observatoire dans un appartement à Tours nord parce qu'il fallait avoir un horizon sud-ouest très dégagé. Depuis cet appartement nous avons installé deux télescopes sur le balcon, l'un d'eux est braqué sur Jupiter et Saturne dans le même champ de la caméra et dans l'écran que l'on va proposer sur YouTube, il y aura une fenêtre qui proposera l'image des planètes et l'autre montrera les deux animateurs qui vont commenter et répondre aux questions des internautes"

Un moment rare de voir aligner ce rapprochement entre Jupiter et Saturne

Ce 21 décembre 2020 est une date que les astronomes du monde entier attendent avec impatience. Un rapprochement entre Jupiter et Saturne, les deux plus grosses planètes de notre système solaire, sera observable en tout début de nuit, à partir de 17h00 mais plus vraisemblablement vers 18h00. Cet événement se déroule tous les 400 à 800 ans, les deux planètes semblent presque "se toucher" depuis notre point de vue, sur Terre.

En fonction de la météo, ce direct proposé par la Société Astronomique de Touraine pourra continuer sur une observation de la Lune et de Mars.

Lien Youtube :