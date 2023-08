La Souterraine : des vestiges de fresques découvertes sur un bâtiment du site archéologique de Bridiers

Dernière semaine de fouilles pour le site antique de Bridiers à La Souterraine. Depuis quatre ans, les archéologues étudient un quartier résidentiel d'une cité romaine, vieille de près de 2000 ans. Cette année, un deuxième chantier de fouilles s'est déroulé en parallèle : il portait sur trois bâtiments situés à une centaine de mètres. Dans l'un d'eux, des enduits peints, c'est à dire des fresques, ont été découverts.

Des motifs floraux et géométriques

Ces trois bâtiments rectangulaires, situés dans les bois, ont attiré l'attention des archéologues. Vu leur forme et leur orientation, ils supposent qu'il pourrait s'agir de temples romains. Ce deuxième chantier vise à trouver des preuves pour étayer cette théorie. Les fouilles de 2023 n'ont pas permis de découvrir d'objet antique qui confirme cette hypothèse. En revanche, les archéologues ont fait une découverte inattendue : des enduits peints.

C'est dans ce complexe de bâtiments que les archéologues ont découvert les enduits peints. © Radio France - Mylène Ferré

Ces fresques ornaient les murs d'un des bâtiments. "On a plusieurs couleurs : du blanc cassé, du rouge, du vert, un peu de bleu et du noir", énumère Mylène Ferré, la responsable des fouilles. D'après elle, ces peintures représentaient des motifs floraux et géométriques fréquents à l'époque gallo-romaine. "On est loin des fresques de Pompéi, mais cette découverte est une agréable surprise car les enduits peints sont très fragiles", explique cette jeune femme, spécialiste des temples.

A l'intérieur du bâtiment, les enduits peints sont tombés au sol. Une possible colonne est aussi visible © Radio France - Mylène Ferré

Le fait que ces enduits peints nous soient parvenus est une chance. En revanche ils ne sont pas en très bon état de conservation. Ils se sont effondrés du mur et sont encore visibles sur le sol. Les archéologues vont devoir réfléchir à la manière de les prélever pour ne pas les abîmer plus encore. Cela devrait être l'une des missions de la campagne de fouilles de l'an prochain.

Une compréhension toujours plus fine de cette ville antique

Une centaine de mètres plus loin, les fouilleurs s'activent sur le chantier historique de Bridiers. Depuis quatre ans, ils passent au peigne fin une zone de 8000 mètres carrés qui correspond à un quartier résidentiel. Le site recèle notamment des vestiges de villas, de puits ainsi qu'un enclos funéraire. Cette année quelques objets de la vie quotidienne ont été découverts, notamment une fibule en alliage cuivreux. Cette agrafe décorative servait à maintenir les toges des romains.

Le chantier de fouille de Bridiers se trouve dans un quartier résidentiel. Il livre surtout des objets du quotidien © Radio France - Camille André

Les archéologues ont aussi pu confirmer une de leur hypothèse : avant d'y construire leurs maisons, les Romains ont exploité des carrières sur ce site. "Dans cet espace on a des zones d'extraction de matériaux : du granit et du sable", assure Florian Baret, le responsable du chantier de fouilles.

Une vue aérienne du premier chantier de fouilles de Bridiers - Service tourisme du pays de La Souterraine

Au fil des fouilles, on en sait plus sur les activités économiques qui rythmaient la vie de cette cité. Bien qu'aucun bâtiment à vocation artisanale n'ait encore été découvert à Bridiers, les archéologues ont trouvé des déchets de forges. Ils soupçonnent aussi la présence de verriers et de tuileries dans, ou à proximité, de cette ville.