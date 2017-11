La Spartan Race débarque en Mayenne !

Ce sera une première en Mayenne et même dans le grand Ouest de la France. Une manche de course à obstacles de la célèbre franchise américaine Spartan Race va être organisée en 2018. Rendez-vous à Ernée sur le site du circuit de motocross le samedi 9 juin.

Le concept de la Spartan Race est le suivant : des courses à obstacles et des épreuves collectives axées sur le dépassement de soi. Cette franchise est née en 2010 aux États-Unis. La franchise Spartan est actuellement la plus importante série de courses à obstacles au niveau mondial.

En France, il y a des manches au Stade de France (93), sur le circuit automobile du Castellet (83) ou à Carcassonne (11). Mais jusqu'à présent, aucune course n'avait été organisée dans l'Ouest de la France. Mais l'an prochain, il y aura manche de la Spartan Race et c'est la Mayenne qui a été choisie. Précisément, la ville d'Ernée et son célèbre circuit de motocross Raymond Demy.

Les inscriptions sont déjà possible sur le site officiel de l'organisateur. Il y aura deux courses le samedi 9 juin 2018 : le Sprint (6 km et une vingtaine d'obstacles) et la Super (12 km et une trentaine d'obstacles). Les inscriptions démarrent à 59 euros.

Pour évoquer le parcours, voici ce qu'il est écrit sur le site officiel : "le parcours est un parcours de Trail qui t’amèneras à traverser bois et sous bois, des fossés et des obstacles à escalader et également des terrains irréguliers avec potentiellement des obstacles naturels cachés, de l'eau et des surfaces glissantes. Nous aimerions également prévenir que des blessures sont possibles à la suite de chutes, de sauts, de glissades etc. lorsque tu franchiras les obstacles durant la course..."

Pour avoir un aperçu de ce que ça donne :

Alors, prêt pour tenter l'aventure ?