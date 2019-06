Un acteur star de la série Game of Thrones repéré à Rouen

L'acteur norvégien Kristofer Hivju, la star de la série télé Game of Thrones était de passage à Rouen ce jeudi au moment de l'Armada. Les utilisateurs des réseaux sociaux n'en sont pas revenus.

Sa photo postée sur Instagram a fait plus de 110.000 likes : l'acteur norvégien de la série télé planétaire Game of Thrones, Kristofer Hivju, était de passage à Rouen ce jeudi. Sur son cliché, on le voit installé à une terrasse de café en compagnie de sa femme. Celui que tous les fans connaissent sous le nom de Tormund accompagne sa photo de cette phrase : "Vive la France".

Les fans sous le choc

La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux très rapidement, certains ont même eu la chance de pouvoir croiser Tormund en chair et en os !