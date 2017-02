La station de Chalmazel s'entraîne à faire évacuer les télésièges

Comme Jean-Claude Duce coincé dans les airs ? Ne vous inquiétez pas, les pisteurs de Chalmazel sont au point.

C'est un exercice un peu particulier auquel se sont livrés les pisteurs de la station de Chalmazel ce jeudi. À l'occasion de la fête annuelle de la station, ils ont testé leur capacité à évacuer les passagers d'un télésiège. L'équipe a simulé un blocage très long de la mécanique des télésièges. Pour rendre la chose plus concrète, il leur fallait deux victimes, le directeur de la station Frédéric Gravier et France Bleu s'y sont collés.

REPORTAGE. France Bleu bloqué sur le télésiège ! Partager le son sur : Copier

Au deuxième pilonne, à 15 mètres de haut, les cabines se bloquent. Les enfants réunis au pied des pistes apprécient l'agilité d'André, un pisteur qui grimpe sur le pilonne et se met à glisser vers notre cabine grâce à un système de poulie, assuré au sol par Romain, un autre pisteur.

Petite déception pour Frédéric Gravier qui nous imaginait déjà en Jean Claude Duce dans les bronzés font du ski...

On croyait qu'on allait passer la nuit à chanter "étoile des neiges" !

André arrive à notre niveau et me propose une sorte de baudrier en cuir rouge. Après l'avoir enfilé, il suffit de faire un saut dans le vide et on glisse sans problème vers le sol. Inutile donc de stresser si un jour le télésiège se bloque, d'autant que depuis son ouverture, Chalmazel n'a jamais eu à faire évacuer les télésièges.