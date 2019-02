PHOTOS - La station de ski des Aillons Margériaz propose de l’initiation au ski de randonnée

Cet hiver, la station des Bauges propose d’initier les vacanciers et les locaux au ski de randonnée : le ski en « peaux de phoque ». Ça s’appelle « Expérience Ski de rando », c’est en partenariat avec la station, la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), Dynafit et l'ANENA.

Aillon-le-Jeune, France

Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des AvalanchesLe ski de randonnée est souvent une affaire de spécialistes : il faut avoir des connaissances en matière de météo, du manteau neigeux, de lecture de carte et de ski évidement. Il faut avoir du matériel, les skis, les fixations adaptées, les peaux de phoque, un appareil de recherche de victime d’avalanche, une pelle, une sonde. Et surtout il faut savoir se servir correctement de tout ça, bref, si on ne connait personne pour nous initier, pas facile de se lancer ! « Expérience Ski de rando » propose donc une découverte de cette activité, en toute sécurité

Pour une première rando, vous partez avec le top du matériel ! © Radio France - Anabelle Gallotti

On met les peaux de phoque, les chaussures et c'est parti Copier

Une découverte de l’activité en toute sécurité

Dans la station, avant le départ, un équipementier propose du matériel à la location. Des moniteurs et des animateurs sont présents pour vous donner des conseils. Et des professionnels de l’ANENA, l'Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches vous initient aux règles de sécurité pendant des ateliers.

Ensuite, vous avez au choix différents parcours de ski, en pleine nature, avant d’atteindre le sommet.

C’est une découverte pour moi, je voudrais apprendre les bases du ski de randonnée. Je n’ai jamais osé m’y mettre toute seule - Nathalie

Moi je veux faire du ski de rando depuis que je suis toute petite, mais mon père n’emmenait que les grands, alors je me suis dit que c’était l’occasion ou jamais ici aux Aillons Margériaz - Mathilde

Les itinéraires de rando, expliqués aux néophytes © Radio France - Anabelle Gallotti

Caractéristiques techniques d’une des rando

La vue au sommet des crêtes ! © Radio France - Anne Chovet

• Montée par l'itinéraire des Crêtes

• Dénivelé : 450m D+

• Temps de montée : entre 45 minutes et 1h30

• Descente par les pistes bleues de la station

• Etre en bonne condition physique

Cette "Expérience Ski de randonnée" est proposée, tous les mercredis des vacances scolaires, à partir de 14h.

La rando commence en forêt. Presque seul au monde ! © Radio France - Anne Chovet