La statue cycliste d'André Darrigade arrive au sprint dans les Landes !

Un choc visuel ! Après 1700 heures de travail, la statue de 7 mètres de haut sera installée le 12 juillet à Narrosse près de Dax.

C'est la grande œuvre de sa vie de ferronnier. Après 56 ans de passion, Guy Pendanx, Meilleur Ouvrier de France, va prendre du recul en terminant en apothéose. Un an de travail, 1700 heures au moins, et l'amour du métier ont permis à Guy d'arriver dans les délais, au bout de sa statue monumentale qui va prendre place sur un rond point de l'agglomération de Dax, à Narrosse, village natal du plus grand sprinter français de tous les temps (22 victoires au Tour de France) .

Guy n'a pas travaillé sur ordinateur, mais avec des croquis et des photos. © Radio France - Christophe Van Veen

Trois plus grand que l'original

Les dimensions ont de quoi donner le vertige. La selle du vélo culmine à trois mètres de haut. La bicyclette pèse 500 kilos, elle est en tout point identique à celle du champion qui a prêté l'original pour que la réplique soit parfaite. Dédé, 87 ans, qui vit à Biarritz, est venu de bonne grâce poser à Pouillon (Landes) dans les ateliers de Guy Pendanx. Guy a pu ainsi rencontrer son idole, dont les exploits narrés par la TSF de l'époque le faisaient tant vibrer.

Plâtre qui a servi à créer la tête de la sculpture © Radio France - Christophe Van Veen

Guy a eu l'idée de représenter le champion à l'arrivée des championnats du monde de 1959, remporté brillamment par le "lévrier landais". On verra donc un Darrigade d'une tonne et de 6 m 70, une main sur le guidon, l'autre main en l'air saluant la foule en délire, comme après chaque victoire.

Un travail à l'ancienne

Nous avions rencontré Guy en octobre dernier, au début de cette aventure. Peu sensible à la modélisation en 3D, le maître ferronnier a pris, "à l'ancienne", quantité de mesures, et s'est inspiré de photos d'époque. Son génie a fait le reste.

C'est l'aboutissement de ma carrière, de tout mon savoir-faire. Je veux montrer aux jeunes que le travail demande de l'effort et que le résultat en vaut le coup. Je voulais marquer les esprits et les Landes avec une réalisation hors norme - Guy Pendanx

Le résultat est à couper le souffle. Vert, turquoise, gris patiné... reflets changeants selon les lumières, le cuivre chante et nous enchante. L’œuvre donne l'impression de venir de la nuit des temps. Pour plus de légèreté esthétique, les roues sont dépourvues de rayons, et comme le précise Guy Pendanx, "au moment du sprint, les vélos vont tellement vite que l'on ne voit pas les rayons."

le dossard du champion © Radio France - Christophe Van Veen

Mystère préservé

Si Guy Pendanx accepte de poser devant le vélo, il refuse de dévoiler le corps du champion, pour l'instant allongé sur le sol de son entrepôt où les curieux défilent. Le dossard 58 sera visible au grand jour lors de son inauguration le 12 juillet prochain à partir de 19 heures sur le rond point où passent quotidiennement 16 000 automobilistes qui feront sûrement plusieurs fois le tour du giratoire, saisis par le spectacle.

Le pied de notre Gulliver © Radio France - Christophe Van Veen

Le géant de cuivre sera déplacé sur un porte-chars depuis les ateliers jusqu'au rond point. Deux heures pour une manœuvre délicate, en présence d'André Darrigade, bien sûr, et de nombreux Meilleurs Ouvriers de France venus saluer la performance d'un de leur modèle.