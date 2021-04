La statue du Lion de Belfort va rugir toutes les heures

La mairie de Belfort annonce ce jeudi avoir pour projet de faire rugir le Lion de Belfort toutes les heures, et ce afin de célébrer le 150e anniversaire du siège de 1870-1871, et après que la statue ait été élue plus beau monument de France.

"C'est comme une évidence" s'enthousiasme Jérôme Marche, le monsieur Citadelle de la ville de Belfort : la statue monumentale du Lion de Belfort va rugir toutes les heures selon un projet mené par la maire de Belfort. L'idée est de célébrer le 150e anniversaire du siège de 1870-1871 et de "savourer" le titre du monument préféré des Français décerné à la statue en 2020 explique Damien Meslot, maire de Belfort, ce jeudi et pourquoi pas ajoute l'élu, "attirer en nombre des touristes".

Un projet inédit

"Non ce n'est pas fou" se défend Damien Meslot, maire de Belfort "Nous sommes au 150e du siège de Belfort, et le Lion a été été sacré monument préféré des Francais, or avec le Covid nous n'avons pas pu célébrer ces événements. Tous les matins, les Belfortains pourraient ainsi se réveiller avec le rugissement du Lion, les touristes pourraient venir voir ce Lion. C'est assez impressionnant avec la place de l'Arsenal en contrebas".

Techniquement parlant, une entreprise a été contactée, et le coût pour la ville représente 100 000 euros "un prix tout à fait raisonnable car il n'y aura pas plus d'investissement et cela attirera certainement les touristes". Des rugissements ont été sélectionnés, certains restent à choisir, et le dispositif pourra ainsi débuter à l'été affirme l'élu.

Un projet qu'Auguste Bartholdi avait déjà imaginé

Faire rugir la sculpture est un projet qu'Auguste Bartholdi, créateur du magistral Lion de Belfort, avait déjà pensé à l'époque explique Jérôme Marche, responsable de l'action culturelle et éducative des musées et de la citadelle : "Il s'est toujours intéressé à la mesure du temps, et d'ailleurs le musée de Belfort possède une horloge de parquet qui met en avant l’histoire qu'il a entretenu avec l'Alsace annexée. Pour lui c'était important de battre ce temps qui était long sans revoir l'Alsace, sa terre d'origine".

Ainsi, on retrouve des traces de ce projet dans les cahiers du sculpteur alsacien, : ""Il y a un véritable respect de l'oeuvre originale, car le projet part d'une intention écrite de l'artiste qui avait pensé à ce mécanisme assez inédit et original. Un petit peu comme Léonard de Vinci, il écrivait dans des carnets, il faisait des esquisses et c'est dans ces carnets qu'on puise cette idée d'imaginer un mécanisme monumental qui va donner vie toutes les heures au lion de Belfort"

Un projet inachevé

Selon Jérôme Marche, le monsieur Citadelle à la ville de Belfort, Auguste Bartholdi avait ainsi travaillé avec des ingénieurs comme Gustave Eiffel,pour travailler des choses extrêmement complexes comme des mécanismes pour faire rugir la statue. Mais le projet n'a pas pu se faire explique le spécialiste : "Bartholdi, comme les Belfortains le savent, n'a pas pu terminer correctement son chantier à Belfort. Le Lion avait été financé par une souscription nationale et comme il y a eu un différent avec la mairie de Belfort, de guerre las, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son idée".