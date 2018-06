Marc-la-Tour, Corrèze

Le village de Marc-la-Tour s'enorgueillit du qualificatif : "sculpté". Un association forte d'une quinzaine de membres réunit là des sculpteurs amateurs qui ont entrepris d'orner le village de leurs œuvres. Il y en a déjà une centaine. C'est l'une d'elle qui a été dérobée. Un chat de 40 cm de haut et 30 kilos. Il était posé, scellé sur un axe métallique, sur le balcon d'une maison du lieu-dit La Croix-de-Pierre au bord de la route départementale qui traverse le village. "Les voleurs ont dû utiliser un pied de biche pour le soulever" pense Jacques Tramont, le président de Fragments et l'auteur de la statuette.

Trois statuettes en 25 ans

"Cela fait râler tout de même" précise Jacques Tramont qui rappelle qu'il faut des heures pour réaliser une telle œuvre. D'autant que ce n'est pas la première statuette dérobée à Marc-la-Tour. Un pigeon et un écureuil avaient déjà été la cible de voleurs. "C'est surtout des petites sculptures, car bien sûr les grosses c'est plus dur à déplacer". Malgré tout le sculpteur relativise : "ça fait trois sculptures en 25 ans seulement". Et il garde l'espoir de retrouver le chat. Par le passé un écureuil volé avait été restitué subrepticement, laissé au bord d'une route. Le chat est signé JT. Jacques Tramont espère que cela incitera le voleur à faire de même. Dans le cas contraire, le balcon retrouvera tout de même un chat. Jacques Tramont, comme cela avait été le cas pour les deux précédentes statues volées, va le refaire à l'identique.