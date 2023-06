La success story de la librairie "Mon chat pitre" et de ses sept chats à Aix-en-Provence

En deux ans, "Mon chat pitre" a vu défiler de nombreux provençaux, mais aussi des clients venus de partout en France. Le chiffre d'affaire grimpe, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux explose et certaines vidéos vont même jusqu'à toucher vingt millions de personnes sur Facebook.

La recette : un concept inédit en Europe, des libraires passionnées et beaucoup, beaucoup d'affection donnée à sept boules de poils que Solène Chavanne, la fondatrice, aime appeler des "chats libraires". L'idée germe il y a deux ans, alors que Solène lit un livre en compagnie de son chat. "J'en ai parlé à mon associé, il a trouvé cette idée géniale. Et on a tout quitté pour Aix-en-Provence, pour monter ce projet", raconte la gérante.

La sérénité de la lecture associée à celle des chats

"C'est l'association parfaite entre la sérénité que nous apporte un moment de lecture et la sérénité que nous apporte les chats", explique Solène. Pour elle, lecture et chats sont quasiment indissociables, "c'est marrant mais j'ai constaté que les lecteurs adorent souvent les chats".

Aujourd'hui, la librairie insolite rencontre un tel succès que Solène et son associé commence les démarches pour voir des "Mon chat pitre" naître ailleurs en France et en Europe. Mais attention, pour Solène, il ne faut pas prendre ça à la légère : "Il faut que ce soit aussi bien que ce qu'on a fait ici. Avec le même soin, la même importance accordée à l'adoption et aux chats de refuge."