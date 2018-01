Dijon, France

Qu'est ce qu'une lune bleue ?

Les médias s'affolent depuis plusieurs jours pour présenter la lune bleue, mais il faut l'admettre ce phénomène est plus médiatique qu'exceptionnel.

Eric Chariot de la société astronomique de Bourgogne à Dijon explique qu'en fait "on dit la lune bleue comme on parle de quelque chose d'exceptionnel qui n'existe pas, dans le genre, un monstre à deux têtes. On ne verra pas la lune prendre une couleur bleue, mais on parle de lune bleue pour qualifier en général le fait qu'on a deux pleines lunes dans le même mois. C'est précisément ce qui arrive en ce mois de janvier 2018, On a effet eu une pleine lune le 2 janvier et une seconde qui arrive dans la nuit du 31. Il faut aussi savoir que la pleine lune revient tous les 29 jours et demi et comme il y a des mois de trente et un jours, tous les deux ans et demi à peu près, on peut avoir une lune qu'on qualifie de bleue pour ces raisons"

C'est donc une histoire de cycle, ou surtout une histoire de calendrier tout à fait humain, rien avoir avec un phénomène céleste rarissime.

Pourquoi parle t'on de "super" lune bleue ?

Eric Chariot casse là encore un peu le mythe. L'astronome précise que "cela vient du fait qu'on ne la voit pas de la même taille dans le ciel toute le temps. En effet, la lune ne décrit pas un cercle autour de la terre mais une hélypse, un ovale. Il y a donc des moments où elle est plus proche de la terre et d'autre où on la voit plus petite car elle est plus loin. Le fait qu'elle soit plus grosse arrive finalement tous les mois. On l'appelle la "super lune" quand elle est plus proche de nous. Mais à l'observation, cela ne change rien du tout. On le remarque surtout lorsqu'on compare deux photos, mais à l'oeil nu, il est difficile de se souvenir de la taille qu'elle présentait lors de la dernière observation. Au final, ça n'a rien de franchement spectaculaire !"

Exceptionnelle ou pas, pourra-t'on voir ce phénomène en Bourgogne ?

Eric Chariot précise qu'il y a un troisième phénomène qui va se produire. Il s'agit d'une éclipse de pleine lune, mais pour l'observation, il n'y aura rien de différent car celle ci sera visible surtout dans le pacifique mais pas du tout en Europe. "Chez nous, cela ne va rien changer et en plus avec les nuages qu'on a en ce moment, ce n'est vraiment pas évident. Par contre, dans six mois, il y en aura une qu'on verra très bien en Bourgogne et la Société astronomique de Bourgogne en profitera pour organiser un événement public le 27 juillet. Et d'ici là, on va voir revenir les planètes au printemps : Jupiter, Saturne et cette année 2018 sera aussi la grande année de Mars qui sera au meilleur de sa forme fin juillet début août. Elle n'aura pas été aussi proche de la Terre depuis 15 ans. Cela promet un bel été avec plein de phénomènes à regarder dans le ciel!"

