La supercentenaire Yvonne a soufflé ses 100 bougies à Nans-les-Pins !

Que la fête commence. Pour fêter ses 110 ans, Yvonne a sorti le grand jeu : tailleur rouge, rouge à lèvres et manucure assortie. La supercentenaire est très coquette et elle a le sourire jusqu'aux oreilles. La maison de retraite du Mont Aurélien, où elle réside depuis 2 ans, et les Petits frères des pauvres, qui la suive depuis de nombreuses années, ont organisé une fête. Chanteur, gâteaux, cadeaux,... Ce sont beaucoup d'attentions pour Yvonne, très émue, comme une star au milieu des autres résidents : "C'est tellement beau, regardez tout ça. Quand je me suis levée ce matin, je n'en revenais pas."

Son secret de longévité : la joie de vivre

"Yvonne est extraordinaire. Il n'y a pas un jour, quand je lui rends visite, où elle se plaint. Elle est heureuse. Elle me fait du bien et elle me donne une belle leçon de vie", explique Evelyne, qui accompagne Yvonne avec les Petits frères des pauvres depuis 1 an et demi.

Et c'est vrai, Yvonne respire la joie de vivre, elle rit d'ailleurs aux éclats depuis que la fête a commencé. "Comment j'étais quand j'étais jeune ? Comme maintenant ! Avec, peut-être, un peu moins de rides !", s'amuse-t-elle.

Yvonne est née le 9 septembre 1913. Elle a connu seize présidents, deux guerres mondiales et toutes les coupes du monde de football et elle respire la simplicité. "Ce que j'aime, c'est les choses belles. Comme vous tous aujourd'hui autour de moi, c'est magnifique."

La supercentenaire et ses yeux rieurs nous ont d'ailleurs donné rendez-vous dans un an, pour fêter les 111.

Joyeux anniversaire Yvonne !