Sur le littoral gardois, la tong décapsuleur Soreez en a sous la semelle

Avant nous avions la banane, le bob, et pour parfaire cet ensemble et le rendre parfait, il existe désormais la tong-décapsuleur. Soreez, c'est le nom de cette invention normande, est disponible dans deux magasins du littoral à Aigues-Mortes et Marseillan (Gard).

Mais où se niche le décapsuleur ?

Certains clients s'interrogent sur l'emplacement du décapsuleur sur cette tong. C'est très simple, elle est située sous la chaussure, dans un petit creux, de telle sorte que l'ouvre-bouteille ne touche pas le sol, et ne rentre pas en contact avec le goulot de la bouteille.

Un petit succès pour Aurore, la patronne de la boutique Aqua Viva à Aigues-Mortes, "On les a mises en vente début août, normalement je ne rentre pas de produit aussi tard mais là j'ai été séduite par le concept de la tong !" : de la vingtaine de paires commandées, il n'en reste que la moitié. Pas besoin de proposer un pack avec une bouteille pour essayer le produit : sur internet aussi les commandes sont nombreuses.

J’offrirai bien ça à mon frère qui est fan de bière

La chaussure a été conçue en partenariat avec une podologue pour offrir le meilleur confort, et promet une durée de vie conséquente avec des matériaux "de qualité, comme la toile de parachute pour les lanières, ou une semelle à mémoire de forme" explique Aurore. Pas un gadget donc, vendu un peu moins de 30 euros, le même prix qu'une paire de tong de marque. Seul bémol : les tongs existent pour l'instant qu'en une seule couleur, bleu, et du 40 au 46.

Avec mon 38, je n'ai pas le droit de porter ces tongs décapsuleurs.