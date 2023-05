La tour du Diable, un édifice caché sous la place du 11-Novembre à Laval

Si vous êtes passés ces dernières semaines place du 11-Novembre à Laval, vous avez sûrement remarqué la présence d'un morceau de tour à l'emplacement de l'ancien jet d'eau. Les archéologues en charge des fouilles avant la construction d'une halle gourmande travaillent sur cette tour du Diable depuis un mois. Construite au XVe siècle, elle servait à se défendre d'éventuelles attaques.

"On est dans le contexte de la seconde phase de la guerre de Cent Ans et on peut penser qu'elle a pu servir durant cette période, explique Hugo Meunier, responsable des fouilles archéologiques de la place du 11-Novembre, et aussi pendant les guerres de religion, donc au XVIᵉ siècle où il y a eu quand même des troubles assez importants à Laval et dans le Maine."

Sur cette tour d'environ 8,50 mètres de diamètre avec des murs de 2m d'épaisseur, on peut voir en effet deux trous, un rectangulaire pour tirer à l'arbalète, au-dessus d'un autre en forme de cercle pour utiliser un canon.

La tour servait à se défendre © Radio France - Marcellin Robine

La tour avait les pieds dans l'eau puisque la Mayenne passait à l'époque à l'endroit même de la place du 11-Novembre. Les archéologues savaient qu'ils allaient la trouver lors des fouilles, mais ils ont découvert de nombreux détails. "On l'avait sur des plans anciens du XIXᵉ siècle. En revanche, on ne connaissait pas bien sa datation, ni sa forme exacte, ni sa connexion avec le mur d'enceinte qu'on appelle la courtine."

Faute d'utilité, la tour du Diable a été remblayée au début du XVIIIe siècle. Mais pourquoi donc ce nom ? "Soit c'est à cause du vent qui s'engouffre dans les orifices de tir, ça faisait un sifflement, soit c'est tout simplement lié au fait qu'il y avait des pièces d'artillerie et donc, évidemment, quand vous tirez, ça fait un bruit assez important, surtout dans un fond de vallée comme ça. Mais bon, on ne sait pas trop. Ce sont des hypothèses un peu récentes et peut-être un peu fantasmées aussi."

Vous pourrez voir la tour du Diable jusqu'au 13 juillet, date de la fin des fouilles. L'édifice sera ensuite recouvert pour permettre la poursuite du réaménagement de la place du 11-Novembre.