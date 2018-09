La Tour Perret, à Grenoble, dans le Parc Paul Mistral, la première construite en béton armé, pour l'exposition internationale houille blanche et tourisme de 1925 et fermée au public depuis 58 ans, va bientôt être rénovée ! Des architectes américains sont venus la visiter et sont repartis émerveillés

Grenoble, France

Aux Etats-Unis, les gratte-ciels et autres buildings sont légions et pourtant ces universitaires américains sont fascinés par la beauté de la tour Perret, construite en 1924, en béton armé, par l'architecte et entrepreneur Auguste Perret, pour l'exposition internationale de la houille blanche te du tourisme. Une prouesse technique pour l'époque !

L'escalier mène jusqu'à 95 mètres de hauteur au-dessus de Grenoble, avec vue imprenable sur les Alpes © Radio France - Véronique Pueyo

En visite dans la capitale des Alpes, dans le cadre d'un partenariat entre l'école d'architecture de Grenoble et celle de Louisiane, ils ont demandé à la visiter. Robert Holton, professeur, est sous le charme : "Oh ! C'est incroyable" s'exclame-t-il en français. "L'escalier, la lumière, c'est magnifique !"

Vertigineux ! © Radio France - Véronique Pueyo

Cédric Avenier, docteur en histoire de l'art et chercheur à l'école d'architecture de Grenoble, est passionné par la tour Perret et son histoire. Il sert de guide à ses collègues américains : "Visiter cette tour, pour un architecte, c'est comme déchiffrer un manuscrit. Comme la tour est restée dans son jus depuis 1924, on comprend très bien comment Perret s'y est pris pour l'édifier en 7 mois, un record à l'époque !"

Les architectes américains était fascinés par la tour Perret © Radio France - Véronique Pueyo

Le groupe entreprend ensuite de grimper en haut de la tour, d'une hauteur de 95 mètres, de 8 mètres de diamètre et qui repose sur des fondations de 15 mètres de profondeur. L'ascenseur, d'époque, est bien sûr hors d'usage, il faut gravir plus de 550 marches mais une fois là-haut, le spectacle sur les Alpes est à couper le souffle. Un panorama à 360 degrés sur la Chartreuse, Belledonne, le Vercors et au loin, un peu dans la brume, on distingue le Mont Blanc.

Keath Zawistowski, américain et enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Grenoble :"La Tour Perret, c'est de l'architecture pure, l'alliance de l'art et de l'ingénierie. C'est un chef d'oeuvre qu'il faut absolument préserver !"

Panorama à 360 degrés sur le Vercors, la Chartreuse et le massif de Belledonne © Radio France - Véronique Pueyo

Fermée au public depuis 58 ans, la tour Perret va être rénovée. "Pour l'instant, on en est au stade des études, mais le projet est sur les rails" explique Martine Jullian, élue a la mairie de Grenoble et déléguée au patrimoine historique et à la mémoire. "Il faut aussi réfléchir à l'usage que l'on en fera, une fois restaurée. La tour sera bien sûr ouverte au public mais pas seulement..."

A travers les moucharabiehs qui éclairent la tour de l'intérieur © Radio France - Véronique Pueyo

Classée Monument Historique, la tour Perret fera l'objet d'une restauration qui se veut exemplaire, un chantier-pilote autour du béton armé qui devrait débuter fin 2019 pour des travaux estimés à 8 millions d'euros