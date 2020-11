La tournée des calendriers des pompiers stoppée par la crise sanitaire

Sur l'agglomération caennaise, les pompiers écoulent chaque année 45 000 calendriers. A raison de cinq euros récoltés en moyenne, Arnaud Leportier, président de l'amicale des pompiers de Caen, a vite fait ses comptes. Il va y avoir un sérieux trou dans la caisse. Il est inquiet car seule la vente des calendriers permet de financer les actions de l'amicale.

Bal des pompiers, arbre de Noël, dons aux œuvres des pupilles des pompiers, tout est financé à 100% par la vente des calendriers

"Les calendriers permettent de financer le bal du 14 juillet, c'est un bal populaire, nous tenons à ce qu'il soit gratuit, explique-t-il. Ils permettent également de financer les cadeaux de Noël, et le repas de la Sainte Barbe, qui maintient le lien avec les anciens". Sa voix se fait plus grave quand il ajoute que l'argent récolté permet aussi de faire des dons aux œuvres des pupilles des pompiers, "les enfants des pompiers décédés en intervention". L'amicale des sapeurs pompiers de Caen emploie également une secrétaire à mi temps. "S'il n'y a pas de vente de calendriers, cette personne pourrait se retrouver au chômage".

Un masque spécialement créé par l'amicale des sapeurs pompiers de Caen : "pour que les gens nous reconnaissent !"

Arnaud Leportier espère donc pouvoir démarrer la vente au plus vite, en toute sécurité. "En tant que pompiers, nous sommes aguerris aux gestes sanitaires, donc on se désinfectera régulièrement les mains, et on a prévu un masque à l'effigie de l'amicale des pompiers, comme ça les gens pourront nous reconnaître facilement". Mais n'est-il imprudent de vouloir aller sonner aux portes cette année et risquer de rencontrer des personnes fragiles? "Le but cette année, assure-t-il, sera non pas de rentrer chez les gens, mais de rester parler à l'extérieur en minimisant le temps de contact".

Arnaud Leportier, président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Caen, porte le masque spécialement créé pour la vente des calendriers 2021. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le déconfinement est pour l'instant prévu le 1er décembre. Le président de l'amicale espère donc démarrer les tournées à cette date. Et si l'assouplissement des mesures sanitaires tardait à arriver, il n'exclut pas de vendre les calendriers jusqu'en février. L'amicale des pompiers de Caen met également en place des réservations par internet à l'adresse suivante calendrierpompiercaen@orange.fr.