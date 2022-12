La traditionnelle carte de vœux décalée de Baillargues vous offre un kit de survie pour 2023

L'an dernier, il proposait de jouer l'élection présidentielle avec des dés caricaturant les différents candidats. En 2018, c'était un string aux couleurs de la République pour dénoncer l'asphyxie des communes. En 2011, il prônait la culture du gingembre plutôt que la consommation de Viagra. En 2009, il remplaçait les deux zéros de l'année par deux préservatifs emballés "Actions en bourse, bourses en action".

Cette année le maire de Baillargues récidive avec une carte de vœux humoristique. "La ville de Baillargues est heureuse de vous apporter un peu de lumière, de Maggi et de chaleur pour 2023", une carte accompagnée d'une lampe torche, d'un cube Maggi (pour faire du bouillon) et enfin une chaufferette pour les mains (rectangle plastifié à usage unique dans lequel se trouve un produit qui dégage de la chaleur dès lors qu'on le manipule)

A l'intérieur de la carte, une double page là encore humoristique où sont mises en contraste le train de vie de l'Etat (Emmanuel Macron devant un repas fête, Brigitte Macron et un flacon d'Essence de Total en guise de parfum, le tout dans une pièce chauffée à 30 degrés) et une famille française en galère (qui n'a plus rien à manger et qui est obligée de pédaler sur un drôle d'engin à moteur pour alimenter le téléviseur).

L'intérieur de la carte de vœux - Ville de Baillargues

18.50 euros la carte !

Cette carte de vœux a été tirée à 400 exemplaires, autrement dit quelques privilégiés seulement vont la recevoir (la commune de Baillargues compte plus de 7 000 habitants). Ce sont essentiellement les présidents et présidentes d'association qui en seront destinataires. Quelques habitants plus anonymes et qui se sont déjà manifestés en mairie pourront aussi venir la récupérer.

Cette carte postale représente cette année un budget de 7400 euros pour la commune de Baillargues. Le maire aime rappeler qu'il n'organise aucune cérémonie de vœux à la population "cérémonies ennuyeuses et qui font exploser les budgets" ajoute Jean-Luc Messonier. Cela met tout de même la carte à 18.50 euros l'unité !

