Auxerre, France

Il n'aura fallu qu'une semaine pour atteindre la rupture de stock. Au bureau de tabac de la rue du Pont à Auxerre, seul point de vente de la ville, tout le monde s'est jeté sur ces nouveaux produits à base de CBD.

"On en a vendu à toutes sortes de gens, pas que des jeunes mais des gens plus âgés, qui avaient des problèmes pour dormir, etc.", explique Mireille, la buraliste. "Une de mes clientes habituées m'a dit que c'était formidable."

Le CBD, quésaco ? C'est une variété de cannabis qui ressemble en tout point à son cousin illégal : même plante (le chanvre), même odeur, même couleur... Sauf que celui-ci est légal, car il contient moins de 0,2 % de THC (ou tétrahydrocannabinol), le principe actif psychotrope qui provoque l'effet planant. A titre de comparaison, le cannabis illégal contient 20 à 30 % de THC.

Quels effets provoque le CBD ?

S'il ne contient qu'une dose infime de psychotrope, le CBD est censé avoir un effet très léger, qui permettrait de se détendre, réduire le stress, mieux dormir et même, calmer certaines douleurs chroniques. Mais certains spécialistes restent sceptiques quand à son efficacité. Stéphane Baghuelou, chef de service à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), pense qu'il s'agit plutôt d'un effet placebo, tant le taux de THC est faible :

"Je pense que c'est plutôt un effet psychologique, parce qu'on attend un effet particulier" Copier

De plus, si le CBD est déjà utilisé à des fins thérapeutiques dans certains médicaments (non vendus en France pour l'heure), son efficacité récréative reste à prouver.

Efficace ou non, cela reste du cannabis en vente libre !

Evidemment, les pouvoirs publics ne voient pas du tout d'un bon œil le développement de cette substance en France : dans des tabacs, comme celui de la rue du Pont, mais surtout dans des "coffee shops" (boutiques spécialisées dans le cannabis", qui ont ouvert un peu partout. Près de chez nous, on en trouve notamment à Paris, Besançon et bientôt Dijon.

Résultat, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a réagi dans l'émission "Le Grand Jury" d'RTL le 17 juin dernier :

"Il va falloir qu'on revoie la législation" - Agnès Buzyn Copier

Depuis cette annonce, impossible pour notre bureau de tabac auxerrois de se fournir à nouveau en CBD. Son fournisseur, CBD 25, basé à Besançon, a préféré mettre ses ventes en pause. "Ca nous a fait suffisamment peur pour nous arrêter, pour le moment. On préfère être clair au maximum avec la loi, pour que si le CBD est complètement régulé et légalisé un jour et que le marché est redistribué, on ait le droit d'ouvrir sans problèmes", nous a détaillé Nohim Riad, le responsable commercial.

L'aventure du cannabis légal à Auxerre n'aura donc duré que quelques jours. La nouvelle réglementation, elle, devrait arriver d'ici quelques mois.