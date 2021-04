Une valise secrète de Jean Moulin désormais à Béziers

Un don exceptionnel vient d'être fait à la ville de Béziers par la famille de Daniel Cordier, décédé l’automne dernier à l'âge de 100 ans. La petite-fille de l'ancien secrétaire de Jean Moulin vient de léguer l'une des valises secrètes ayant été utilisées par le résistant Biterrois.

Jean Moulin, né en 1899 à Béziers, lui avait confié cette valise avant son arrestation. Impossible de savoir ce qu'elle a pu contenir, mais cette valise est chargée d'histoire. Ce bagage était utilisé par Rex (surnom donné au Biterrois pendant la guerre) au cours de ses missions.

Cette valise d'un gris métallique, légère et si fragile car elle est en carton, a traversé le temps

Jean Moulin, haut fonctionnaire dans les années 30, rejoint la France Libre en 1941. Chargé par le général de Gaulle d'unifier la Résistance, il est le fondateur et dirigeant du Conseil National de la Résistance en 1943.

''J'ai ressenti beaucoup d'émotions en ouvrant cette valise'' confie Élisabeth Pissarro,adjointe chargée de la culture et du patrimoine à la ville de Béziers

Une valise prochainement exposée au public

La ville de Béziers a l'ambitieux projet de transformer la maison natale de Jean Moulin. Ce dernier est né au dernier étage de cette bâtisse, 6 rue d'Alsace à Béziers. Ses parents y sont restés plusieurs années avant de quitter le Biterrois.

L'appartement de Jean Moulin était au dernier étage de cet immeuble © Radio France - Stéfane Pocher

Cet immeuble laissé à l’abandon a été racheté pour 600.000 euros en 2011 par la ville de Béziers alors dirigé par Raymond Courderc. Au cours de son premier mandat (2014-2020), Robert Ménard avait l'intention d'y créer un musée, mais l'élu s'est heurté à une résistance notamment de l'association des Amis de la Maison de Jean Moulin.

Bien qu'en mauvais état, le carrelage, les cheminées, les murs et les plafonds sont demeurés inchangés

Jean Moulin, Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

C'est au troisième étage de cet immeuble de type haussmannien que se sont écoulées les jeunes années du futur grand résistant gaulliste. Il y est né le 20 juin 1899, fils d'un professeur d'histoire-géo et conseiller municipal de la commune biterroise. Il y a grandi entre Joseph et Laure, ses frère et sœur.

Il y a dessiné les dessins et caricatures qu'il vendait à des journaux. Après son inscription à la faculté de droit de Montpellier, Jean Moulin revient régulièrement y passer ses congés jusqu'en 1937, quand ses parents quittent l'appartement.

Le projet de musée n'est pas oublié par la ville. La valise, comme de nombreux documents et dessins ayant appartenu à Jean Moulin y seront alors exposés. En attendant, la valise est précieusement gardée.