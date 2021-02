La vente aux enchères Prouvé affole les compteurs à Nancy

Une vente aux enchères exceptionnelle se tenait samedi à l'Hôtel des Ventes Anticthermal à Nancy. Tout le mobilier et les tableaux provenant de la maison de la fille du Nancéien Jean Prouvé était mis en vente. Certains lots se sont arrachés pour plusieurs milliers d'euros.

On peut véritablement parler de succès pour la vente aux enchères Prouvé qui se tenait samedi à l'Hôtel des Ventes Anticthermal à Nancy. Les amateurs s'étaient donnés rendez-vous, essentiellement sur internet au regard du contexte sanitaire. Tout le mobilier et les tableaux provenant de la maison de la fille du Nancéien Jean Prouvé était mis aux enchères. Cette maison qui se trouve à Saint-Dié (Vosges). Les chaises mais surtout les fauteuils ont été adjugés pour plusieurs milliers d'euros.

Il fallait être réactif au moment des fameux lots stars. C'était le cas des quatre fauteuils "visiteurs". Ils étaient estimés entre 60 000 et 80 000 euros pièce. Ils ont été adjugés entre 123.000 et 141.000 euros. Il en a été de même pour les lots de chaises vendus entre 41.000 et 48.000 euros. Les chiffres se sont également affolés au moment de la vente des guéridons, l'un des deux est parti pour 74.000 euros.