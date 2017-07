"La véritable histoire de la chouette de Dijon" le livre événement sort ce jeudi 13 juillet 2017

Bertrand Carlier, journaliste dijonnais indépendant de 37 ans, sort ce jeudi "La véritable histoire de la chouette de Dijon - Enquête sur l'oiseau le plus mystérieux de France". Un livre très attendu d'autant qu'il est le seul entièrement consacré à ce porte-bonheur si cher au coeur des Dijonnais.

Bertrand Carlier est connu -notamment- pour être le fondateur du site d'agenda culturel Jondi.fr. L'écriture de ce livre lui a demandé deux ans de travail et de recherches aux archives. A l'intérieur vous trouverez 116 pages et une quarantaine d'illustrations. Pas mal du tout pour ce qui devait être au départ un simple reportage de quelques lignes. De ses recherches, Bertrand Carlier a notamment appris dans quelles circonstances cette mystérieuse chouette a été "construite" ou plutôt "taillée" sur un contrefort de l'église Notre-Dame.

Elle aurait été édifiée entre 1415 et 1417

C'était à la demande d'un évêque proche des Ducs de Bourgogne entre 1415 et 1417 selon Fabien Carlier: "on est pendant le grand schisme d'Occident, donc à un moment donné il y a trois papes, puis après il n'y en a plus (...) et donc un évêque, proche de Jean-sans-Peur demande à faire construire cet édifice à cette période". S'il a retrouvé la trace de cet évêque qui se nommait Charles 1er de Poitiers, évêque de Langres, en revanche le mystère demeure sur le nom du ou des ouvriers qui ont façonné notre chouette "au 15e siècle c'est un peu compliqué car même s'il existe des vieux parchemins, quelques traces... On ne sait pas qui l'a construite. Peut-être que si je creuse un peu j'y arriverai! On connaît le commanditaire, mais pas l'exécutant!"

Deux années de travail ont été nécessaires pour rédiger ce livre! © Radio France - Thomas Nougaillon

Au pied de l'église Notre-Dame, où nous nous étions donnés rendez-vous pour évoquer la chouette avec Bertrand Carlier ce dernier a été approché par une famille Belge Nicole, sa fille Anouk et son mari Robert lui ont posé tout un tas de questions! La preuve que notre petite chouette passionne aussi les touristes. Robert a notamment questionné le jeune chercheur au sujet de l'aspect "porte-bonheur" du volatile "a t-elle déjà porté porté chance à quelqu'un?" a demandé cet homme de 50 ans. Chose à quoi Bertrand Carlier, non dépourvu d'humour, a répondu: "oui à moi, un jour je l'ai touché, je lui ai demandé je veux savoir qui tu es, je veux savoir d'où tu viens... Et ça a marché!"

Dès qu'il décoche son livre l'effet est immédiat, les gens, curieux au sujet de la chouette, lui posent des questions! © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour financer une partie du coût de publication (8 000 euros tout de même) de son livre Bertrand Carlier a du avoir recours au financement participatif, un "crowdfunding" qui lui a permis de récolter 5 000 euros. Ce mercredi soir à 18h30, Bertrand Carlier a eu les honneurs d'un "lancement officiel" au pied de la chouette. Une cérémonie en présence du maire de la ville François Rebsamen.

Bertrand en compagnie de Nicole, Anouk et Robert! Pour la petite histoire cette famille Belge très curieuse au sujet du petit volatile est repartie avec un livre qu'elle a acheté à Bertrand Carlier! © Radio France - Thomas Nougaillon

"La véritable histoire de la chouette de Dijon - Enquête sur l'oiseau le plus mystérieux de France" a été tiré à 3 000 exemplaires aux éditions "Paperone", son prix: 20 euros. Ce livre est en vente au sein des librairies Grangier et Gibert mais aussi à l'office de tourisme de Dijon et à la Maison Millière (juste en face de la chouette).

La chouette est depuis des siècles une véritable attraction touristique, pour pas dire, une vraie star! © Radio France - Thomas Nougaillon