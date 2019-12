La vidéo d’un crocodile à Grigny fait le buzz : une enquête de voisinage menée

Grigny, France

Y a t’il un crocodile qui se promène à Grigny ? C’est en tout cas l’une des vidéos les plus partagée et visionnée (plus de 16.000 vues à 11H en France sur Twitter ) ce mercredi 25 décembre et l’un des sujets "top tendance" sur ce réseau social. Dans cette vidéo de six secondes, il est possible d’apercevoir ce qui semble être un crocodile, filmé et diffusé à l’origine sur Snapchat avec cette légende : "des crocodiles dans lgame". Le lieu indiqué est la ville de Grigny (Essonne).

Un crocodile à Grigny ? - Capture écran

Aucun appel aux pompiers

En revanche, selon la Préfecture de l’Essonne, sollicitée par France Bleu Paris "depuis hier soir 21H, les pompiers n’ont reçu aucun appel à ce sujet. La police mène actuellement une enquête de voisinage".