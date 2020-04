La vidéo du jour : Les habitants d'une résidences de Valbonne Sophia Antipolis dansent ensemble le soir à 20h

Lors de cette crise sociale, sanitaire et économique les voisins sont solidaires, le voisinage devient une ressource précieuse et pour beaucoup le seul contact depuis des semaines.

Au sein de la résidence "Côté Nature" située à Valbonne Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes les habitants ont ressenti le besoin de "fêter" la fin du premier mois de confinement et surtout de remercier tous nos héros pour leur engagement depuis plus d'un mois.

Bouchra LASSOUED, habitante de la résidence Côté Nature et également adjointe au maire déléguée à la Culture, à la Vie Associative, à l’Animation Locale et à l’International à Valbonne, Sophia Antipolis explique sur France Bleu Azur :

Nous nous sommes lancés dans un petit projet festif en recréant du lien et en trompant l'ennui en temps de confinement.

Chacun chez soi mais en se coordonnant sur le réseau social WathsApp, les 50 habitants de cette résidence ont répété une chorégraphie sur une des nombreuses chansons sur le Coronavirus (c'est la chanson espagnole "quedate en casa"/"reste à la maison") et le samedi 25 avril à 20h tous ont dansé sur les terrasses et dans la copropriété. Tous masqués et en respectant la distanciation.

Nous avons tenu à ce que cet événement se fasse avant tout dans la bienveillance et respecter plusieurs consignes : pas de nuisances sonores démesurées et qui s'éternisent, pas d'actions qui nuiraient au bon déroulement de cette période de confinement, restez chez vous.

C'est un jeune voisin de 18 ans, Alexandre LALEVEE passionné par ce projet et souhaitant faire des études de cinéma qui s’est chargé de créer le clip vidéo "made in Valbonne Sophia Antipolis"