INSOLITE - La vidéo géniale d'un Nîmois fan de parkour

Raphaël Bourgeat-Lami est une star dans ses domaines de prédilection : le parkour (discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels) et le free-running (moyen d'expression en interagissant avec divers obstacles et environnements). Ses vidéos sont toujours impressionnantes. C'est encore le cas avec l'une d'elles, tournée à Nîmes, et qui fait le tour du monde.

Passant par la Tour Magne, le bois des Espeisses, ou encore la Maison Carrée et les Arènes, il fait ainsi au passage une superbe promotion de la Ville de Nîmes. Mais croyez-nous, ça vaut vraiment le coup de jeter un œil, et surtout de regarder... jusqu'à la fin ! Elle "tourne" sur Twitter, avec plusieurs milliers de vues (@HumansNoContext) . Mais vous pouvez également la retrouver sur sa propre page Instagram.