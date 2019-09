La vie des Romains reconstituée en LEGO® par une famille de belges passionnés au forum antique

Bavay, France

Une expo qui d'emblée redonne envie de replonger dans l'histoire, c'est la première fois qu'elle est présentée en France après 6 ans de tournée en Belgique. L'oeuvre d'une famille de passionnés d'histoire et de LEGO® qui se fait carrément appeler la famille brickia, il y a d'abord Kathy, alias Lucia Brickia Felida, la maman qui est archéologue, Tom, alias Manius Brickius Ordinator, le papa philologue c'est à dire spécialiste de l’étude historique des textes, et puis Andreas, le fiston de 20 ans rebaptisé Primus Brickius machinator, étudiant en architecture.

Tom a d'abord commencé par reconstituer un temple romain, et ils se sont tous pris au jeu pour monter cette expo qui retrace quasiment tous les aspects de la vie de nos ancêtres, l'armée, l'agriculture, la religion, les rites funéraires, mais on rentre aussi dans l'intimité des Romains, dans leur salle à manger et même leurs latrines grâce aux petites figurines et pièces de la marque danoise.

la salle à manger © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Et si le trio s'amuse, pas question de faire n'importe quoi, Kathy l'archéologue de la famille veille au grain. Il s'agit de maquettes qui s'inspirent de sites archéologiques hollandais.

Le forum antique de Bavay reconstitué avec plus de 16 000 briques

Et comme LEGO® n'a pas forcément pensé au moindre centurion romain, ou à la moindre arbalète même si la marque recense quand 40 000 références, a famille brickia a du se creuser les méninges.

Pour les mosaïques des villas, par exemple, ils ont imprimé des motifs sur des briques même chose pour les détails des arcs de triomphe. Et puis par exemple pour Jupiter, ils ont pris les jambes d'un lego joueur de tennis, et pour faire la foudre, ils ont utilisé un instrument des figurines starwars !

Les Dieux romains © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Des passionnés qui sont vraiment allés dans les détails, puisque dans la cuisine, on trouve une micro cage à souris dans la mini cuisine de la villa car un chef antique a laissé une recette à base de souris, s'amuse Tom.

Et Bavay oblige ils ont reconstitué le forum antique avec plus de 16 000 briques, de quoi impressionner la directrice du site Véronique Beirnaert-Mary qui espère attirer un nouveau public avec cet expo ludique programmée jusqu'au 25 août.