Depuis 15 mois Aurélie et Pierre tiennent ce lieu insolite qui permet de revitaliser le village de 274 habitants près du Val Joly.

La vie sauvage : un café, épicerie, médiathèque pour recréer du lien et dynamiser le village

Pierre et Aurélie les gérants de la Vie Sauvage

Eppe-Sauvage, France

La mairie avait racheté le dernier débit de boisson du village pour aménager un café-médiathèque, Aurélie, Lilloise et son mari Pierre, Franco-Belge né à Fourmies qui louent les locaux ont imaginé une sorte de couteau suisse pour ce village de l'Avesnois.

A la Vie Sauvage, on peut venir au café manger un petite tartine au Maroilles, et après acheter le fromage du côté épicerie, où le couple vend des produits locaux mais aussi de première nécessité car le premier magasin est à 15 km de là.

Sur les tables de ce café, on trouve aussi des bouquins, et puis des tas de jeux, de cartes, de dés, de société, des jeux anciens pour partager un moment entre amis ou en famille.

Au dessus des tables des petites expos qui tournent, au début les clients ne regardaient même pas les tableaux, mais aujourd'hui ils commentent régulièrement s'amuse Aurélie, ravie de mettre la culture dans le quotidien.

Pierre et Aurélie organisent aussi des concerts, spectacles, ateliers coutures, écriture dans cet espace où les gens peuvent aussi retirer de l'argent.

Une médiathèque avec 3000 documents et un espace numérique qui cartonne

Dans la salle à côté du café, une petite médiathèque, salle de jeux, les abonnés ont accès à 3000 documents sur place et même 70 000 grâce au réseau transfrontalier de médiathèque. Et les heures d'ouverture sont les mêmes que celles du café, un dimanche après midi ou un soir après 20h, vous pouvez venir emprunter un DVD ou un livre, "un service XXL" s'amuse Aurélie.

Juste à côté l'espace numérique avec 4 ordinateurs, un espace qui cartonne car dans le village tous les foyers ne sont pas connectés, faute d'argent, ou car la connexion n'est encore pas très bonne en attendant l'arrivée de la fibre.

Du coup, des collégiens viennent préparer des dossiers, ou jouer en réseau, des habitants viennent faire des formations à distance ou encore juste consulter leurs mails.

Au fil des mois, la Vie Sauvage est devenue The place to be,

C'est un lieu où les gens se rencontrent, discutent, un lieu de consignes aussi (rires) où on vient pour savoir à qui est le chien perdu...quand on a rouvert le café au cœur du village, on s'est bien rendu compte que le cœur s'était remis à battre

Ce lieu insolite a déjà séduit de nombreux jurys, notamment celui de la BGE, le réseau qui accompagne les créations d'entreprise au niveau départemental, régional et national, et il a reçu le prix coup de coeur du jury de Livres Hebdo pour son concours des bibliothèques.

Aurélie espère que ça donnera envie à d'autres villages de se lancer dans l'aventure pour leur redonner vie.