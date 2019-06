La Vienne et la Moselle lancent les commémorations du 80 ème anniversaire de l'exil forcé de Mosellans

Poitiers, France

De septembre 1939 à septembre 1940, après l'invasion de la Pologne par le régime nazi, 300.000 Mosellans sont évacués de leur région, en plusieurs vagues, et rejoignent principalement les départements de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime. Entre 55 et 60 000 d’entre eux sont accueillis dans 239 communes de la Vienne. Cet exil forcé et précipité est très mal vécu par les lorrains mais aussi par les poitevins, peu préparés à un tel afflux. 80 ans après, de belles histoires d'amitiés se sont nouées entre les deux territoires.

Carte des communes de la Vienne ayant accueilli des Mosellans dès septembre 1939 - Département de la Vienne

Du 5 au 8 septembre 2019, des Mosellans sont attendus dans la Vienne et de nombreuses manifestations sont initiées pour commémorer ce tragique épisode de notre Histoire.

En septembre prochain, une délégation de Mosellans sera notamment accueillie dans le Poitou. L'an dernier les archives départementales de la Vienne avaient lancé un appel pour collecter des documents et témoignages de cet épisode tragique méconnu de la dernière guerre mondiale et un ouvrage intitulé "Evacués mosellans réfugiés dans la Vienne 1939-1940" a vu le jour avec les documents collectés. Du 5 au 8 septembre 2019, plusieurs temps forts sont ainsi programmés dans la Vienne : commémorations dans plusieurs communes, signature de jumelage, expositions , conférences. Une course relais sera également organisée entre Audun-le-Tiche en Moselle non loin de la frontière du Luxembourg et Loudun dans le nord de la Vienne. Un appel à projets est aussi lancé vers les collectivités locales de la Moselle afin de les associer le plus largement et concrètement possible à cette évocation partagée du souvenir, avec un budget exceptionnel de 50 000 euros pour l’organisation de conférences, expositions, publications.

A écouter également le témoignage de Géo Caselli qui a 5 ans a dû quitter la Moselle sur ordre du gouvernement pour débarquer avec sa famille dans le Loudunais.