Les Hérolles, Coulonges, France

Afin d'entretenir la flamme un an pile avant le Mondial de tonte de moutons, la France va organiser en juin prochain dans la Vienne les "24 heures de la tonte", ont annoncé les organisateurs, mercredi au salon de l'Agriculture. Du 8 juin à 18H00 au lendemain même heure, "deux équipes de trois tondeurs vont se relayer toutes les deux heures" pour tondre un maximum d'animaux, a expliqué à l'AFP Christophe Riffaud, président de l'association pour le mondial de tonte de moutons (AMTM).

Une épreuve pour les femmes

Chacune des deux équipes comportera une femme: "on veut montrer qu'elles ont toute leur place", selon M. Riffaud. Lors du mondial qui se tiendra en juillet 2019, une épreuve sera d'ailleurs organisée spécialement pour les femmes. Quelque 2.500 brebis seront mobilisées pour établir ce qui sera de fait un record de France.

Les Hérolles au cœur de la fête

C'est en effet la première fois que ce type d'épreuve est organisé dans l'Hexagone. Deux fois plus d'animaux seront voués à perdre leur laine lors du mondial en juillet 2019. Ce marathon de la tonte se tiendra au marché au cadran du hameau des Hérolles (Vienne): "on veut garder l'émulation et rappeler que ça arrive et qu'il reste un an avant les championnats du monde", souligne M. Riffaud.

50.000 personnes attendues pour le mondial

Un an après l'annonce de l'obtention du Mondial par la France, une première, les projections tablent sur la venue de 50.000 personnes pendant une semaine dans la petite ville du Dorat (Haute-Vienne), qui compte habituellement moins de 2.000 âmes, à une heure de Poitiers et 45 minutes de Limoges.

Une trentaine de nations des cinq continents vont s'affronter dans trois épreuves différentes: la tonte mécanique, la tonte aux forces (grands ciseaux) et le tri et ramassage de laine. La France compte quelque 200 tondeurs professionnels pour un cheptel total de quelque 7 millions de brebis.

Avec AFP.