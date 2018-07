Bavilliers, France

C'est l'une des révélations de ce mondial. Lucas Hernandez, 22 ans, qui joue à l'Athlético Madrid, était l'un des joueurs titulaires ce dimanche lors de la victoire de l'Equipe de France au mondial de football en Russie. Le jeune défenseur a une partie de sa famille dans le Nord Franche Comté. Son grand père et son oncle, notamment, ont vécu longtemps à Bavilliers, avant de s'installer à Challonvillars. Ils ont joué au foot pendant des années dans le club de foot local l'AS Bavilliers et Lucas et Théo (son frère qui joue au Real Madrid) viennent régulièrement en visite.

L'appel est lancé sur les réseaux sociaux

La ville de Bavilliers espère donc pouvoir organiser quelque chose bientôt avec Lucas et sa famille. Le maire Eric Koeberlé a lancé un appel très officiel sur sa page Facebook, et sur twitter, quelques minutes après la victoire: " J'invite officiellement Lucas Hernandez à Bavilliers pour fêter ce titre de champion du monde avec la famille". Joint par téléphone, le maire a bon espoir: "Il vient régulièrement autour de noël donc on va essayer".

Tous nos joueurs espèrent le voir

Lucas est aussi attendu à l'AS Bavilliers, où il est déjà venu, là aussi, en visite par le passé. Le président du club Jean Busser veut laisser passer l'euphorie avant de tenter quelque chose mais il espère, pourquoi pas, une visite de Lucas et Théo pour le traditionnel arbre de noël du club: " _Nos jeunes joueurs rêvent de le voir_. Déjà lorsqu'on a organisé un tournoi au mois de juin, Lucas et Théo nous avaient donné un maillot de leurs clubs respectifs, et on les avaient mis en jeu dans une loterie et ça avait créé beaucoup d'émulation chez nos jeunes".