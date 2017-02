La Ville de Béziers se lance dans le "yarn bombing" ... autrement dit le "tricot urbain"

La Ville de Béziers se lance dans l'aventure du "tricot urbain" pour colorer les arbres des Allées Paul Riquet . Avec un double objectif : faire le buzz auprès des habitants et des touristes mais aussi provoquer des rencontres entre biterrois...et surtout biterroises.

...Car ce ne sont pour le moment que des femmes qui ont répondu à l'appel de la Ville de Béziers. Il faut dire que le tricot n'est pas vraiment une spécialité masculine !

Né aux Etats-Unis en 2005, le "yarn bombing" qui consiste, grâce à l'assemblage de bouts de laine de toutes les couleurs, à égayer le monde urbain, a déjà fait des émules en France, notamment à Angers, Mulhouse ou Evry.

Le voilà qu'il débarque à Béziers . Le principe est simple : il faut tricoter des bandes de 2 mètres de long sur 30cm de large . De préférence avec des couleurs vives . Ensuite, les services techniques de la Ville les installeront autour des arbres des Allées Paul Riquet, en plein centre .

Jusqu'au mois de mars, les volontaires sont donc appelés à se rendre dans quatre lieux associatifs tous les mardis et jeudis après-midi pour tricoter et papoter. Car l'autre but affiché de la Ville est de provoquer des rencontres entre les habitants autour de ce projet.

Une tricoteuse biterroise en pleine action © Radio France - Gaëlle Schüller

Et il va en falloir des heures pour y arriver ! A raison de 15 heures de tricotage par bande de 2 mètres ....et un objectif de 2 km pour habiller les 68 platanes des Allées de Béziers , de la statue Paul Riquet au Théâtre...les aiguilles n'ont pas fini de cliqueter et les langues de se délier...Toutes ces dames mettent du coeur à l'ouvrage et si la plupart sont enchantées, d'autres sont un peu plus sceptiques.

Les rencontres devraient se poursuivre au moins jusqu'à la mi-mars et l'habillage des arbres du centre-ville de Béziers est programmé pour octobre ou novembre.