La ville de Castelnau-le-Lez met une partie de son matériel aux enchères

Plutôt que d'encombrer les entrepôts de ses services techniques ou ses propres containers, la ville de Castelnau-le-Lez a décidé de vendre une partie de son matériel réformé aux enchères. Photocopieuses, tables, chaises, bureaux, et même des guirlandes de Noël. A l'approche des fêtes, çà peut servir.

Plus d'une soixantaine de produits au total sont ainsi proposés à la vente sur la plateforme webencheres.com. Et bien évidemment à des prix défiants toute concurrence.

Ce n'est pas la première fois que la ville procède de cette manière. Non seulement elle estime que ces objets ont droit à une deuxième vie. Mais en plus, cela lui rapporte quelques milliers d'euros, et par les temps qui courent, çà n'est pas négligeable.

Les enchères seront officiellement closes lundi à midi précises. C'est donc plus que jamais le moment pour enchérir ou surenchérir sur des objets déjà convoités.

Cela peut intéresser des particuliers ou d'autres collectivités

"Lorsque nous avons constaté l'importance de nos stocks, en particulier dans nos ateliers municipaux, on s'est rendu compte que l'on pouvait rationaliser les choses et proposer ces objets à la vente, ce qui peut intéresser des particuliers, mais aussi d'autres collectivités" affirme Marylise Sarrazin, la Directrice Générale des Services de la ville de Castelnau. "La précédente campagne de vente aux enchères nous avait rapporté quelques milliers d'euros, ce qui n'est pas neutre".

Il vous reste donc quelques heures pour enchérir, ou surenchérir pour des objets déjà convoités par les internautes. C'est pratique, c'est pas cher, et ça débarrasse !

Une des nombreuses photocopieuses mises en vente © Radio France - Guillaume Roulland

Une partie du mobilier scolaire de la ville est aussi à vendre © Radio France - Guillaume Roulland