La ville de Champagné près du Mans fait une vidéo pour attirer des médecins généralistes

La ville de Champagné située à douze kilomètres du Mans n'aura plus de médecin fin novembre. Depuis 2018, il y avait deux généralistes installés dans la maison médicale. Le premier a pris sa retraite en juin. Le second le fera fin novembre. Du coup, le maire Patrick Desmazières a réalisé une vidéo et veut la diffuser au plus grand nombre pour attirer les professionnels dans la commune.

On veut montrer que la commune de Champagné a de nombreux atouts

Pour attirer les professionnels de santé, le maire a réalisé la vidéo avec la participation de l'infirmière, du pharmacien de la commune. Et même le cancérologue Fabrice Denis qui travaille au pôle de cancérologie du Mans et qui habite Champagné est présent dans ce petit film de trois minutes.

"Je souhaite développer ce film sur les réseaux sociaux" souligne le maire de Champagné Patrick Desmazières. "Je veux ainsi interpeller toutes les facultés de médecine, et si on peut passer sur TF1 dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, ça serait super. On veut vraiment essayer de toucher un maximum de personnes et montrer que la commune a de nombreux atouts. Nous avons déjà une maison médicale et le ou les futurs médecins pourront s'installer dans les locaux. Il y a aussi une infirmière et une pharmacie. Champagné est une commune de 4.000 habitants situés à douze kilomètres du Mans qui a de nombreuses infrastructures".

Le maire de Champagné Patrick Desmazières © Radio France - Christelle Caillot

Les conséquences de la désertification médicale sur les spécialistes

"Je vois régulièrement des patients de Champagné dans des situations de détresse du fait déjà de l'impossibilité de prendre rendez-vous avec un médecin généraliste" déclare le cancérologue Fabrice Denis. "Tous les moyens sont bons pour demander à un spécialiste le renouvellement d'une ordonnance. On voit des situations inacceptables avec des diabètes qui se déséquilibrent. Certains n'ont plus de lien avec un médecin généraliste et c'est aux spécialistes de prendre en charge certaines pathologies de la médecine générale. Il m'est arrivé dernièrement de soigner par exemple, un patient pour une gastro !"

Pour Florence Cullerier, l'infirmière libérale de la commune de Champagné, le constat n'est guère meilleur : "on se retrouve face à des patients parfois en très grande souffrance qui ne demandent le renouvellement de certaines ordonnances, mais il faut leur rappeler que l'on n'a pas le droit. On se sent très démuni".