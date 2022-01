Les agents municipaux de Charleville-Mézières doivent respecter une nouvelle charte de déontologie, adoptée en conseil municipal en décembre 2020. Elle comporte notamment des règles sur les tenues vestimentaires et le port du jean en réunion.

La ville de Charleville-Mézières réglemente le port du jean et du tee-shirt par les agents municipaux

Adoptée en décembre 2020 par le conseil municipal de Charleville-Mézières, la nouvelle charte de déontologie des agents municipaux rappelle les règles de bonne conduite à appliquer au travail et reprend beaucoup de dispositions déjà prévues par la loi.

"Un agent doit s'efforcer de garder son calme", "il est interdit d'utiliser le matériel de la ville à des fins personnelles", "les cadeaux sous forme d'argent doivent être systématiquement refusés"... Voilà quelques évidences rappelées dans le document de 33 pages.

L'article de la charte de déontologie de Charleville-Mézières sur le port du jeans - Ville de Charleville-Mézières

Il comporte aussi un article-surprise réglementant la tenue vestimentaire. L'article 3.1 sur la dignité indique qu'"il faut éviter de venir en réunion à l'extérieur en tee-shirt et en jean".

"Eviter les excès"

Dans les rues piétonnes du centre-ville, les deux premiers habitants interrogés par hasard ont des avis divergents. "Un jean, ça fait un peu vacances, un peu cool. Et les agents municipaux représentent quelque chose", argumente la première. "Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse mieux fonctionner le service public. S'ils sont compétents et qu'ils font leur travail, il n'y a pas de souci", estime le second.

Il n'y a pas de métier dans lesquels il n'y ait pas de droits et de devoirs – Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières

"On en appliquera l'esprit avec discernement", tranche le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon. Hors de question, par exemple, d'imposer le costume-cravate pour les réunions estivales pour l'organisation du festival du Cabaret Vert. "Il s'agit d'éviter certains excès car quand on est un agent de la fonction publique, on est le dépositaire d'une partie de l'autorité de cette fonction publique", cadre le maire.

"Une règle d'un autre temps"

Le SDU, syndicat majoritaire dans les services municipaux de Charleville-Mézières, est d'accord pour que la notion de tenue appropriée figure dans la nouvelle charte de déontologie mais demande à la mairie de retirer l'exemple du jean et du tee-shirt illustrant l'article 3.1. "Ce type d'exemple relève d'une autre époque ou d'une autre culture", tacle Jean-Marc Adams, secrétaire de la section Charleville-Mézières du SDU.

J'espère qu'on est nombreux à préferer un fonctionnaire intelligent qui vient en jean à un imbécile qui vient en costume trois pièces – Jean-Marc Adams, secrétaire de la section Charleville-Mézières du SDU

La charte de déontologie stipule par ailleurs que « le short peut être accepté en période de canicule, sauf pour des raisons de sécurité ». Mais qu'en est-il alors du short en jean lors des réunions extérieures ? Le document ne le précise pas.