Henry Bertron a exercé pendant plus d'un demi-siècle le métier de coiffeur à Château-Gontier-sur-Mayenne. Il a décidé de mettre un terme à son activité pour prendre sa retraite. Ce jeudi, la ville et les habitants lui rendent hommage.

La ville de Château-Gontier-sur-Mayenne rend hommage à son plus célèbre coiffeur qui part à la retraite

Sur sa page Facebook, la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne "souhaite à Henry Bertron une agréable retraite sans se faire des cheveux blancs". Henry Bertron est l'un des artisans les plus célèbres de la commune. Cela faisait plus de 50 ans qu'il exerçait. Il a coiffé plusieurs générations de Mayennais et était, pour beaucoup de ses clients, comme un membre de la famille.

Les habitants, eux aussi, rendent hommage à la star locale des ciseaux : "C’était toujours un plaisir de venir me faire couper les cheveux", "Bravo pour votre dévouement envers vos clients, bonne retraite à vous", "Bonne retraite et profitez bien".