La ville de Lattes crée un calendrier de l'Avent insolite

Après une année 2020 difficile à cause de la crise sanitaire, la ville de Lattes (Hérault) veut apporter un peu de joie, de rire à ses habitants. Sur son site internet, elle propose ce mois-ci un calendrier de l'Avent insolite. Chaque jour des habitants sont invités à publier une photo ou un petit message vidéo dans un décor de Noel.

Nous les élus locaux sommes au cœur de la vie des gens et on sent bien que la morosité a gagner tout le monde alors on s'est dit la magie de Noel on peut la faire passer virtuellement. Si ça ramène du soleil et des éclats de rire on aura réussi notre pari

Le maire, premier à jouer le jeu

Le maire , Cyril Meunier, a été le premier à s'y coller. En cliquant sur la case du 1er décembre, on le découvre entouré de sapins verts dans un ours polaire blanc coiffé d' un chapeau noir une écharpe rouge autour du cou. _"Nous avons décidé qu'il était urgent de faire renaître la magie de Noel . Peut-être allez-vous nous trouver ridicules mais qu'importe"_explique l'élu dans sa petite vidéo.

Après les membres de son équipe, Cyril Meunier invite les associations et clubs de la ville, les Lattois et les Lattoises) à se prendre en photo ou en vidéo, des décors sont proposés (une grosse boule au nouveau forum à Maurin , un train bleu devant l'espace Lattara) et à les envoyer par mail à la mairie. Qui sait, vous finirez peut être dans l'une des 24 cases du calendrier.

Si on reçoit beaucoup de vidéos, on en diffusera plusieurs par jours et si besoin on poursuivra après Noel