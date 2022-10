En prévision des festivités de la Saint-Nicolas à Metz, le premier week-end du mois de décembre, la municipalité recherche son futur père Fouettard. La personne qui avait endossé ce rôle ces dernières années ne sera malheureusement pas disponible cette année.

ⓘ Publicité

Dans la barbe de Père Fouettard, on peut voir...

La ville de Metz recherche donc un homme sans limite d'âge, pas forcément sale et méchant. La barbe noire n'est pas obligatoire. En revanche, il faut être dynamique, ne pas avoir peur du froid, aimer se déguiser, ne pas avoir peur de prendre la parole en public, et aimer les enfants, un peu quand même. Et surtout, connaître la chanson de Saint-Nicolas.

Il faudra également être disponible pour le casting début novembre, ainsi que les 3 et 4 décembre prochains, de 10 heures à 19 heures, pour les festivités et le traditionnel défilé. Cette participation ne sera pas rémunérée.

Les candidatures sont à adresser le plus rapidement possible au service Action culturelle de la mairie de Metz, que vous pouvez contacter au 03 87 55 52 85 ou par mail : poleculture@mairiemetz.fr.