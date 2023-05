La Ville de Mulhouse cherche déjà ses futurs sapins de Noël

Le printemps pointe doucement le bout de son nez mais la Ville de Mulhouse voit plus loin et nous parle déjà de l'hiver prochain. La Ville lance un appel aux habitants de l'agglomération pour trouver ses deux futurs sapins qui trôneront sur le marché de Noël 2023. L'occasion pour des habitants de l'agglomération de faire couper un arbre devenu trop grand pour leur jardin.

Plusieurs critères à remplir

Pour être retenu, les arbres doivent remplir un certain nombre de critères. Il doit mesurer entre 15 et 17 mètres pour le sapin prévu place des Victoires. Il doit mesurer entre 10 et 12 mètres pour celui prévu place de la République. Le sapin doit être facilement accessible depuis la voie publique et il doit se trouver dans un rayon de 30 km maximum autour de Mulhouse.

Si votre arbre correspond aux critères, vous devez remplir le formulaire avant le 30 juin . La Ville met en avant une démarche écologique. Après les fêtes, les deux sapins seront broyés et utilisés comme paillage dans les espaces verts.