La ville de Roanne immortalisée depuis l'espace par Thomas Pesquet

Roanne vue de l'espace ! Thomas Pesquet a posté une photo de la ville ligérienne ce dimanche, sur les réseaux sociaux. L'astronaute français a immortalisé Roanne depuis la station spatiale internationale (ISS), à 400 kilomètres de distance.

On y est habitué mais on ne se lasse pas des clichés partagés par Thomas Pesquet. L'astronaute français publie très souvent des photos des quatre coins de la France, vus de l'espace. Dans ce dernier post sur Twitter ce dimanche, Thomas Pesquet met à l'honneur le fleuve Loire et notamment la ville de Roanne.