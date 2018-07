Et si vous achetiez votre feu tricolore

Roanne, France

Ça se passe ce samedi à Roanne entre 10 h et 16 h, le centre technique municipal met en vente toute une série d’objet déclassés.

Tout est présenté sur le site internet de la mairie et la vente se fera en direct avec tirage au sort, si il y a beaucoup d’acheteurs pour le même objet

"Il y aura sept chalets de Noël à vendre à 150 euros, à mon avis , il y aura pas mal d'amateurs." - Roland Mignard adjoint au maire de Roanne

Dans le détail, ça ressemble à un inventaire à la Prévert

Des pavés autobloquants, des barrières de sécurité, des souffleuses à feuilles mortes, des moteurs de débroussailleuse, un massicot, ou des remorques de chantier.

Plus original, plusieurs feux tricolores qui pourront agrémenter votre jardin ou se retrouver dans les rues d’une commune voisine.

On met aussi en vente deux tricycles l’un à moteur et l’autre à pédales, plus écolo

L'un des chalets mis en vente samedi - ©mairiedeRoanne

Mais le clou de cette vente, ce sera sans doute 7 des chalets du marché de noël qui vont trouver une seconde jeunesse chez des particuliers, ça peut faire un bel abri de jardin ou une cabane pour les enfants . Ils seront vendus 150 euros pièce.

Attention, ce n’est pas vraiment une vente aux enchères

Les prix sont déjà fixés à l’avance, il faudra donc être sur place pour placer votre offre. Si il y en a plusieurs sur le même objet , il y aura un tirage au sort. Autre obligation, l’objet devra être enlevé dans la journée

La vente débute à 10 h et se poursuit jusqu’à 16 h au centre technique municipal de Roanne, Rue de la Marne ce samedi