La ville de Saint-Paul-lès-Dax affiche vos messages de Saint-Valentin sur les panneaux lumineux

Tous les ans, pour la Saint-Valentin, certaines communes proposent à leurs habitants d'afficher leur amour en grand. C'est le cas cette année à Saint-Paul-lès-Dax, dans les Landes.

La ville va mettre à disposition ses panneaux lumineux le 14 février, pour afficher vos mots doux ou demandes en mariage. Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu'au jeudi 10 février pour envoyer vos messages à l'adresse : webmaster@st-paul-les-dax.fr.

Les déclarations les plus romantiques et originales seront affichées. Mais il faudra faire court : 100 caractères maximum, et seuls les prénoms ou surnoms sont autorisés.