La ville de Tours cherche son sapin de Noël

Indre-et-Loire, France

C'est devenu une tradition. Au lieu d'acheter un sapin et le faire venir de l'est de la France, la ville de Tours a décidé d'en appeler à la générosité de ses habitants. Elle recherche son sapin de Noël qui sera installé place Jean Jaurès. Les critères sont stricts. Il doit faire entre 16m et 20m, mais pas seulement. Le conifère doit être un "Picea" ou un "Abies" (Epicéa ou sapin), sa "silhouette doit être équilibrée, avec un feuillage dense, et ne présentant pas de « trous » ou d’irrégularités importantes dans la ramure". Enfin, le sapin doit être facilement accessible depuis la voie publique, si possible en bordure de voirie et à distance de réseaux aériens. La taille et le transport seront à la charge de la mairie.

Dans son communiqué, la ville de Tours précise que pour toute candidature, il faut "décrire succinctement l’arbre proposé et son environnement, préciser les coordonnées du donateur (nom, adresse, téléphone et/ou e-mail) et l’adresse où se situe le sapin (si elle diffère de celle de son propriétaire) et de joindre impérativement, à l’envoi, 2 ou 3 vues photographiques permettant d’apprécier l’arbre proposé". Les informations sont à collecter auprès du service des Parcs et Jardins, au 02 47 21 62 75.