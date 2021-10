La ville de Tulle distribue les plantes de ses espaces verts plutôt que de les jeter

Ce jeudi matin dans le parc de la mairie les agents des espaces verts de la ville de Tulle ne sont pas seuls. Parmi eux des Tullistes scrutent ce qu'ils sont en train d'arracher dans les massifs. Car c'est là qu'a lieu pour la première fois une distribution gratuite des fleurs et arbustes. Comme chaque année la commune enlève les plantations estivales pour les remplacer par des plantes d'hiver. Et elle a décidé de donner celles qui sont arrachées et qui peuvent être replantées

Cannas, impatiens, verveines etc.

Et les Tullistes ne s'en sont pas privés. Jo a un panier bien rempli. "J'ai trouvé des papyrus, des cannas et des impatiens. Je vais essayer de sauver tout ça". Déborah a elle aussi jeté son dévolu sur des cannas ainsi que sur des verveines de Buenos Aires. "On va replanter tout ça dans le jardin et on va voir ce que ça donne et si ça reste pendant l'hiver avec le gel".

Il faut avoir la main verte"

Mieux vaut savoir à ce sujet soigner ces plantes. Car toutes ne peuvent pas survivre dehors dans l'hiver corrézien prévient Laurence, technicienne des espaces verts de Tulle. "Il faut avoir la main verte" dit-elle en précisant que ceux qui ne s'y connaissent pas bien trouveront plein d'infos sur Internet.

Plus de serres pour garder des plantes

La plupart des plantes ainsi arrachées nécessitent de fait de passer l'hiver au chaud. Et c'est bien ce qui a motivé la mairie pour les donner. "Si on les donne c'est qu'on n'a pas la place pour les garder" précise Stéphanie Perrier, maire-adjointe en charge des espaces verts. Car la ville n'a plus de serres, fermées récemment pour des raisons économiques. "On préfère les donner aux Tullistes plutôt que de les jeter." Après le parc de la mairie d'autres distributions auront lieu lors de l'entretien des autres massifs de la commune.