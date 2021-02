La ville de Vendôme cède l'usage de son nom au groupe LVMH pour 10.000 euros

La ville de Vendôme, dans le Loir-et-Cher, cède l'usage de son nom au groupe LVMH, pour 10.000 euros. Concrètement, le groupe de luxe a acheté le droit d'utiliser le nom de la ville pour ses collections de maroquinerie et de joaillerie. Il s'agit donc d'une cession de propriété intellectuelle, sans priver les Vendômois de leur usage.

"Dire que Vendôme a été vendue 10.000 euros est un raccourci inacceptable", estime Laurent Brillard, maire de la ville qui a défendu ce projet. La décision a d'ailleurs été approuvée et votée au conseil municipal, par 29 des 33 élus.

Des ateliers Louis Vuitton installés à Vendôme

Cette vente, qui peut surprendre, est surtout symbolique et permet de renforcer les liens entre la ville du Loir-et-Cher et Louis Vuitton. La marque y possède en effet un atelier de maroquinerie, et un deuxième devrait ouvrir cette année, permettant la création de 500 emplois. "Vendôme est extrêmement gagnant de la venue de Vuitton. Et là, on récupère 10.000 euros supplémentaires pour un nom qu'ils auraient pu utiliser de toute façon", explique le maire vendômois.

"Le nom Vendôme est régulièrement utilisé depuis des années par plein de marques qui ne nous ont jamais demandé la moindre autorisation", ajoute Laurent Brillard. Pas moins de 256 marques l'utilisent déjà.