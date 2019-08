La ville de Vernon s'envoie en l'air avec Ariane 5

Vernon, France

À Vernon, la tête des étoiles et des étoiles dans les yeux pour Hervé Herry, un des deux conseillers municipaux de Vernon à avoir fait le déplacement à Kourou. L'homme assiste ce soir à son troisième vol en direct du centre spatial guyanais, mais pour la première fois au cœur du PC Jupiter "c'est magique, quand on voit la fusée qui s'élève, qui passe au-dessus des îles du Salut et qui file vers l'Atlantique" s’enthousiasme celui qui est aussi chef du projet Vernon ville Ariane, avec toujours la même interrogation "est ce que la mission va réussir ? ". Cerise sur le gâteau, ce soir, le blason de la ville de Vernon, est apposé sur la coiffe de la fusée à l'occasion du 106e vol d'Ariane 5. 33 minutes et 31 secondes, c'est la durée de cette mission, du décollage à la séparation des satellites.

Ariane, une fierté pour Vernon depuis 40 ans

Trois bottes de cresson, entourées d'un fil d'or, surmontées de trois fleurs de lys, c'est le blason de Vernon, enfin présent sur la fusée. Un injustice enfin réparée "ça fait 40 ans qu'a eu lieu le premier tir d'Ariane 1 (le 24 décembre 1979) et 40 ans après seulement, Vernon parraine un vol d'une fusée Ariane" peste Hervé Herry, qui depuis, des mois, œuvre inlassablement pour valoriser ce patrimoine historique, industriel, économique et technologique. Ce soir, dans ce vol VA 249, Ariane 5 est équipée de deux moteurs conçus à Vernon pour mettre en orbite Intelsat-39 et EDRS-C, deux satellites de télécommunications.

Sans moteur, il n'y a pas de fusée et les moteurs d'Ariane sont faits à Vernon" - Hervé Herry, chef du projet Vernon ville Ariane

La ville de Vernon avait prévu de retransmettre le vol en direct du parvis de l'hôtel de ville, prévu initialement le 24 juillet et reporté, mais ce soir, la logistique ne peut plus suivre. Vous pourrez suivre le lancement d'Ariane 5 en direct de Kourou grâce au centre national d'études spatiales.

À Vernon, ce n'est que partie remise. Une soirée spéciale est prévue le vendredi 13 septembre à l'espace Philippe-Auguste.