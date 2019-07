La ville des Sables-d'Olonne a désormais des tongs à son nom

Un Clermontois crée des tongs qui impriment des mots personnalisés dans le sable. Et comme c'est un amoureux des Sables-d'Olonne, il en a aussi fabriqué au nom de la ville. Et l'idée, il l'a eu... grâce à la campagne de Jacques Chirac !

Vendée, France

"C'est une tong classique d'une bonne résistance", débute François Clermont. "Pied gauche, les Sables", et pied droit, "d'Olonne". Qui s'inscrivent dans le sable quand on marche sur la plage : "il faut un sable mouillé, un peu mou quand même". L'idée est simple, mais il fallait l'avoir.

Les tongs "Votez RPR"

Cet auvergnat, qui passe ses vacances aux Sables-d'Olonne depuis des années, a lancé sa petite entreprise en 2016, après avoir perdu son travail de dirigeant dans la communication d'un grand groupe.

C'est l'équipe de com' de Jacques Chirac en 2002 qui m'a donné l'idée. Ils avaient imprimé quelques milliers de tongs marquées 'votez RPR' et les gens s'en souviennent encore !"

"Mais aucune entreprise ne fabriquait des tongs personnalisées à l'unité. Donc je me lance, j'achète une machine que je bidouille pour imprimer les mots en relief dans la semelle", et il commence à les vendre.

François Clermont, le créateur de Tong Events © Radio France - Marc Bertrand

"Je fais surtout des mariages, avec une tong écrite "Je t'aime" et l'autre "Moi aussi" par exemple. Mais aussi des anniversaires". Il reçoit même des commandes d'entreprises, notamment un gros groupe vendéen.

La tong, ça reflète l'été, c'est une chaussure éphémère qui est pas chère, pratique : c'est vraiment un cadeau marrant et original"

Pour l'instant, il a vendu seulement quelques centaines de tongs, via son site internet où on peut les commander et les recevoir par colis. Mais François Clermont en est persuadé, le business a tout pour marcher.