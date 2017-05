La ville du Havre arrache le nez du paquebot France, lors d'une vente aux enchères

La Havre décroche le nez du paquebot France. Lors d'une vente aux enchères, à Paris ce mercredi, le Ministère de la Culture a préempté le nez de l'ancien navire, au profit de la ville du Havre.

Le nez du paquebot France va bel et bien revenir au Havre. Lors d'une vente aux enchères, ce mercredi, le Ministère de la Culture a en effet préempté l'objet au profit de la ville du Havre. Autrement dit, alors qu'un acheteur privé venait de conclure la vente pour 150.000 euros, le Ministère de la Culture a fait valoir sa priorité (droit de préemption) sur le bien. En revanche, et à priori, c'est bien la ville normande qui devra s'acquitter de la dernière somme mise sur la table : 150.000 euros.

Merci qui ?

Cet achat intervient deux jours après la nomination d'Edouard Philippe, maire du Havre, à Matignon, en tant que Premier Ministre.La pièce de collection était vendue dans le cadre d'une décision de justice, avec un prix de départ fixé à 50.000 euros. Moins d'une dizaine d'acheteurs s'était positionnée.

L'étrave de l'ancien paquebot France se trouve actuellement sur le quai de Grenelle, à Paris et sera rapatriée au Havre par voie fluviale, au delà d'un délai de quinze jours arrêtant définitivement la vente. Lors de sa dernière vente en 2009, les enchères du nez - estimé au départ entre 80 et 100.000 euros - étaient montées jusqu'à 220.000 euros, et même 273.000 euros en comptant les frais. A l'époque, l'idée de l'acquéreur était d'exposer la pièce de 4 tonnes et haute de 4m50 dans un square de Deauville. Le projet avait finalement capoté.