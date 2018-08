Laas, France

Une seule règle : se faire plaisir ce samedi à Laàs. Pendant trois heures, dix-sept équipes ont tourné dans la principauté de Laàs. "Les daltons gersois", "Les escargots du Tuc" ou encore "Les docteurs maboule" ont forcé sur les bras pour endurer cette course de 3 heures. Chaque équipe est composée de six équipiers : quatre pousseurs et deux passagers. Le circuit fait 375 mètres, et les participants doivent le parcourir pendant trois heures. À la fin de la course, le jury remet deux prix : celui de la brouette la plus rapide et celui du plus bel équipage. Les gagnants remportent une box qui comprend un séjour pour six personnes.

Inscrite au Guinness des records

Créé en 1983, à l'initiative du maire actuelle Jacques Pédehontaà, les trois heures de la brouette ont été homologuées au Guinness des records et au livre des inventions de 1986. Entre 1993 et 2016, les brouettes sont restées de côté avant de reprendre de plus belle.

Comme l'explique les participants, les brouettes sont confectionnées avec passion.