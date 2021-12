Miss France 2022 : à Labruguière dans le Tarn, on croit à fond aux chances d'Hannah

Miss Midi-Pyrénées 2021, Hannah Friconnet participe ce samedi au concours de Miss France. La jeune Tarnaise espère même faire partie des 15 finalistes. Et son beau sourire la positionne parmi les plus jolis de ce concours.

Élue Miss Tarn 2021 en juillet dernier au château de la Garrigue à Villemur-sur-Tarn, puis Miss Midi-Pyrénées 2021 pour Miss France le 4 septembre, Hannah Friconnet représente samedi la région Occitanie au concours de Miss France.

Une Castraise fière de son accent

La jeune femme de 22 ans a grandi à Castres et surtout à Labruguière. Mais depuis quelques années, elle a un appartement à Toulouse où elle est en deuxième année de licence en communication. La jeune-femme voudrait travailler dans le journalisme, la relation presse. Côté physique, elle mesure 1m71. Elle a les yeux marron, le plus beau sourire, selon sa maman, et un vrai bel accent du Sud-Ouest.

Si elle est couronnée ce samedi 11 décembre au Zénith de Caen, elle souhaite s’engager dans la lutte contre le harcèlement scolaire et, côté médical, faire davantage connaître l’endométriose qui touche une femme sur dix en France.

"Elle est en train de vivre des choses dont elle se rappellera toute sa vie."

Hannah profite depuis la première élection. Et elle n’oubliera jamais ce moment, promet sa maman Sandrine. "C'est quelque chose à laquelle elle pensait depuis longtemps, sans forcément oser. Ce n'était pas le moment, il fallait un peu plus de maturité. Il fallait avancer dans son parcours d'étudiante. Et là, elle a dit : "Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais." Et depuis Miss Tarn, ça roule bien pour elle. On en est là."

Une maman pour qui sa fille à plein d'atouts, et notamment un sourire rare. "Moi, je la trouve élégante. Elle est gracieuse et son sourire ! Elle a un sourire. Mais vraiment, elle, le sourire que vous voyez tous, elle l'a vraiment dans la vie. Elle ne change rien. Elle n'a aucun artifice."

Évidemment, le stress commence à monter avant la cérémonie de samedi. "On a confiance en elle. Elle s'amuse. Elle le prépare pleinement. Je pense que ça va serrer davantage. Ça va être dur. On a hâte. On a hâte de la retrouver aussi parce qu'on ne l'a pas vu depuis un mois. Mais on a hâte surtout l'avoir sur scène, parce que c'est quelque chose d'important qui l'attend et qui nous attend. Inoubliable. Pour ce moment là, elle est en train de vivre des choses dont elle se rappellera toute sa vie, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat. Franchement, elle a déjà tout gagné."

La ville de Labruguière aux couleurs d'Hannah

À quelques heures de l'émission, toute sa ville est en tout cas derrière Hannah. David Cucullières est le maire de Labruguière où vit toute le famille Friconnet. Et la commune soutient à fond la jeune-femme. Tous les arrêts de bus sont aux couleurs d’Hannah. Le bulletin municipal soutient aussi la jeune femme. Une soirée était prévue pour pouvoir regarder en commun l'émission, mais elle a été annulée à cause de l'épidémie de Covid-19.

En tous cas, le maire veut croire à un très beau parcours de la jeune femme. "C'est une jeune fille évidemment très jolie, mais elle a plus que cela. Elle est extrêmement mature, elle a les pieds sur terre, elle est attachée à sa commune, elle n'a pas honte de son accent et j'ai trouvé qu'elle avait des préoccupations intéressantes sur le harcèlement scolaire, sur l'endométriose. Et c'est rare pour des jeunes filles de son âge. Elle a séduit tous les agents et tous les conseillers municipaux qui l'ont reçue à la mairie de Labruguière."

Et David Cucullières conclut : "On est fier pour cette jeune fille. Fier pour ses parents et fier pour toute la commune. Allez Hannah ! On est persuadé qu'elle va gagner..."

